В Беларуси на 30 мая выздоровели и выписаны 17 964 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 41 658 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 526 559 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



