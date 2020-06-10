В Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов с диагнозом COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 51 тысяча 66 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 659 тысяч 565 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.