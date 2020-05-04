В Беларуси выздоровели и выписаны 3 259 пациентов после коронавируса

В Беларуси выздоровели и выписаны 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,2 % от количества проведенных анализов. Всего их сделано 211 369. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.