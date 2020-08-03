В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с подтвержденым COVID-19

Данные от Минздрава на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 68 166 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено почти 1 миллион 324 тысячи исследований. За весь период распространения инфекции умер 571 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.



