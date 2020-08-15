В Беларуси выздоровели и выписаны 66 747 пациентов с COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 66 747 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 69 424 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 412 589 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 607 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.