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В Беларуси выздоровели и выписаны 68 925 пациентов с подтвержденным ранее COVID-19
Актуальная информация от Минздрава на сегодня. В Беларуси выздоровели и выписаны 68 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 70 645 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено почти 1 миллион 478 тысяч исследований. В стране умерли 646 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.
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