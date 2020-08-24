В Беларуси выздоровели и выписаны 68 925 пациентов с подтвержденным ранее COVID-19

Актуальная информация от Минздрава на сегодня. В Беларуси выздоровели и выписаны 68 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 70 645 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено почти 1 миллион 478 тысяч исследований. В стране умерли 646 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.