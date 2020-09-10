В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19

Зарегистрирован 73 591 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 618 213 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны, по данным Минздрава, умерли 732 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.