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В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19

Зарегистрирован 73 591 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 618 213 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны, по данным Минздрава, умерли 732 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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