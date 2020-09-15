В Беларуси выздоровели и выписаны 72 661 пациент с COVID-19

По данным Минздрава, на сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 72 661 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 74 552 человека с коронавирусом, за последние сутки - 192. Проведен 1 666 468 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 761 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



Через месяц белорусов начнут прививать российской вакциной от короновируса. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

