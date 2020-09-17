В Беларуси выздоровели и выписаны 72 967 пациентов с подтвержденным ранее COVID-19

Новые данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 72 967 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 74 987 человек с коронавирусом, за последние сутки - 224. Всего проведено 1 686 218 тестов.



За весь период распространения инфекции на территории страны умер 771 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



