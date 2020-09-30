В Беларуси выздоровели и выписаны 74 тысячи 525 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 74 тысячи 525 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.



Зарегистрировано 78 тысяч 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 858 тысяч 732 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 833 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



