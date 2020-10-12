В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19

Данные от нашего Минздрава на сегодня: выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID. С положительным тестомна коронавирус зарегистрированы 83 998человек. Проведено 2 087 430 тестов. Умер 901 пациент с рядом хроническихзаболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.