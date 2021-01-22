В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья. Свыше 30 % из них для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. Общий объем финансирования жилищного строительства в этом году запланирован в 5 миллиардов 166 миллионов рублей.