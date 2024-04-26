В Беларуси за 2023 в 2 раза увеличилось количество электромобилей

В Беларуси за прошлый год вдвое выросло число легковых электромобилей - подсчитал Белстат. При этом более 80 % от общего их числа составляют машины, находящиеся в личной собственности граждан. Динамично развивается зарядная инфраструктура - уже насчитывается более тысячи станций. Что же касается мирового рынка, эксперты Международного энергетического агентства отмечают, в этом году продажи электромобилей и гибридов могут вырасти более чем на 20 % и до 17 млн штук. А к 2035 году на рынок зеленых авто будет приходиться две трети мировых продаж машин.