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В Беларуси за 2023 в 2 раза увеличилось количество электромобилей
В Беларуси за прошлый год вдвое выросло число легковых электромобилей - подсчитал Белстат. При этом более 80 % от общего их числа составляют машины, находящиеся в личной собственности граждан. Динамично развивается зарядная инфраструктура - уже насчитывается более тысячи станций. Что же касается мирового рынка, эксперты Международного энергетического агентства отмечают, в этом году продажи электромобилей и гибридов могут вырасти более чем на 20 % и до 17 млн штук. А к 2035 году на рынок зеленых авто будет приходиться две трети мировых продаж машин.
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