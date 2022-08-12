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В Беларуси за полгода ключи от квартир получили почти 5 тыс. многодетных семей
Почти 5 тысяч многодетных семей обеспечены жильем в Беларуси. За 6 месяцев годовой план выполнили более чем на 45 %. Введено практически 2 миллиона квадратных метров жилья. Строительство для многодетных активно идет во всех регионах. Лидер - Брестская область. Также высокие темпы показали Гомельская и Гродненская. А в Могилевской области до конца года квартиры получат более тысячи многодетных семей.
За первые 6 месяцев мы уже ввели 11 многоквартирных домов, и из них это было 7 домов крупнопанельного домостроения. В них уже улучшили 309 многодетных семей свои жилищные условия, и всего до конца года у нас планируется, что более 1000 многодетных семей получат свои квартиры. Также у нас продолжается строительство индивидуального жилья. Уже построено 5 домов в этом году, до конца года планируем еще около 10 домов таких построить.
К концу года в Беларуси планируют построить более 4 миллионов квадратных метров жилья.
Фото: pixabay.com
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