В Беларуси за полгода ключи от квартир получили почти 5 тыс. многодетных семей

За первые 6 месяцев мы уже ввели 11 многоквартирных домов, и из них это было 7 домов крупнопанельного домостроения. В них уже улучшили 309 многодетных семей свои жилищные условия, и всего до конца года у нас планируется, что более 1000 многодетных семей получат свои квартиры. Также у нас продолжается строительство индивидуального жилья. Уже построено 5 домов в этом году, до конца года планируем еще около 10 домов таких построить.

Александр Марфонов, начальник отдела жилищной политики комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома