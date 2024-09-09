В Беларуси за сентябрьскую неделю потушили 55 лесных пожаров

За прошедшую неделю сентября гослесоохрана ликвидировала 55 лесных пожаров - это антирекорд пожароопасного сезона, сообщает БЕЛТА .



Самым тяжелым днем для работников лесного хозяйства стало воскресенье. Накануне должностные лица гослесохраны выезжали на тушение лесных пожаров 16 раз. В Министерстве лесного хозяйстваотметили, что за неделю огонь повредил 29,3 га леса. Цифра говорит о том, что большинство возгораний было ликвидировано на ранней стадии.



В преобладающем большинстве районов Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Ранее Минлесхоз обращался к населению с просьбой не посещать леса в ближайшие дни из-за высокой опасности.

