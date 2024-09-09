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В Беларуси за сентябрьскую неделю потушили 55 лесных пожаров

В Беларуси за сентябрьскую неделю потушили 55 лесных пожаров

За прошедшую неделю сентября гослесоохрана ликвидировала 55 лесных пожаров - это антирекорд пожароопасного сезона, сообщает БЕЛТА.

Самым тяжелым днем для работников лесного хозяйства стало воскресенье. Накануне должностные лица гослесохраны выезжали на тушение лесных пожаров 16 раз. В Министерстве лесного хозяйстваотметили, что за неделю огонь повредил 29,3 га леса. Цифра говорит о том, что большинство возгораний было ликвидировано на ранней стадии.

В преобладающем большинстве районов Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Ранее Минлесхоз обращался к населению с просьбой не посещать леса в ближайшие дни из-за высокой опасности.

Так, посещение лесов запрещено по всей стране, за исключением 20 районов республики: Пружанского, Браславского, Верхнедвинского, Глубокского, Городокского, Лепельского, Миорского, Россонского, Чашникского, Шарковщинского, Дятловского, Ивьевского, Кореличского, Новогрудского, Борисовского, Воложинского, Крупского, Молодечненского, Мядельского и Смолевичского. Там введены ограничения на посещение лесов.

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