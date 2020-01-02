В Беларуси за сутки на пожарах погибли 6 человек

Жертвам стихии в Брестской области стали сразу трое мужчин: хозяин дома и его гости. Пламя унесло жизнь пенсионера и в Гродненской области, а также мужчин из Витебской и Минской областей. Причины пожаров устанавливаются. С начала года в огне уже погибли 11 человек.