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В Беларуси за сутки на пожарах погибли 6 человек

В Беларуси за прошедшие сутки на пожарах погибли шесть человек, спасены четверо

Жертвам стихии в Брестской области стали сразу трое мужчин: хозяин дома и его гости. Пламя унесло жизнь пенсионера и в Гродненской области, а также мужчин из Витебской и Минской областей. Причины пожаров устанавливаются. С начала года в огне уже погибли 11 человек.

В Минске из огня спасли мужчину

Непотушенная сигарета могла стать причиной пожара в Минске. О ЧП на улице Калиновского на горячую линию 101 сообщили соседи погорельца, они почувствовали запах гари. Как выяснилось, вспыхнули постельные принадлежности. Хозяина жилища спасатели нашли на полу возле входной двери. Мужчина отравился продуктами горения и находится в больнице.

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