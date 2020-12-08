В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 649 пациентов с COVID-19

К данным Минздрава. В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 649 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 1 444. Всего зарегистрированы 150 602 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 127 528 пациентов. Умерли 1 222 пациента. Всего в стране проведено 3 461 753 теста.