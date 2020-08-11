В Беларуси за выходные произошло 18 лесных пожаров

18 лесных пожаров произошло в Беларуси за выходные. В целом за последнюю неделю зафиксировано 59 случаев. Из-за жаркой погоды на юге сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 45 районах. Это касается всей территории Гомельской области, некоторых районов Брестской, Гродненской и Минской. Напомним, при нарушении требований пожарной безопасности грозит штраф - более 650 рублей. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов.