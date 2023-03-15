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В Беларуси задержан экстремист
Экстремизм в Беларуси не пройдет. БЧБ-адепт отказывается от своих запрещенных увлечений и обязуется впредь быть законопослушным гражданином. КГБ и МВД продолжают выявлять экстремистские ячейки внутри страны. Задержан Ключников Александр Викторович. Разделял взгляды сторонников "перамен". В 2020-м осуществил перевод денежных средств в фонд ByHelp (увлекается "тяжелой" музыкой, в соцсетях поддерживал протестное движение).
Сегодня понимаю, что действия эти были незаконные, действия этих фондов также незаконные, организаторы действуют из-за границы в своих личных целях. Обязуюсь не участвовать в незаконных мероприятиях, раскаиваюсь, обязуюсь ничего противозаконного дальше не предпринимать.
Также задержан предприниматель Маркевич Евгений Михайлович 1978 года рождения. Есть связь с лицом, проходящим по уголовному делу по статье "Акт терроризма". Маркевич подписан на экстремистские телеграм-каналы.
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