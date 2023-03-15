В Беларуси задержан экстремист

Сегодня понимаю, что действия эти были незаконные, действия этих фондов также незаконные, организаторы действуют из-за границы в своих личных целях. Обязуюсь не участвовать в незаконных мероприятиях, раскаиваюсь, обязуюсь ничего противозаконного дальше не предпринимать.

Александр Ключников, задержанный

