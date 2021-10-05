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В Беларуси задержан наркокурьер из России - изъято 3 кг мефедрона
Столичный наркоконтроль пресек крупный канал поставки наркотика из России. Возбуждено уголовное дело, задержано 6 человек. По информации МВД, 24-летний россиянин привез в Беларусь 3 килограмма мефедрона и был взят во время фасовки психотропа в съемной квартире. Во время обыска оперативники изъяли полкилограмма наркотика и упаковочный материал: фасовочные пакеты, изоленту, весы и скотч.
Наркокурьер привез в Беларусь шесть полукилограммовых пакетов с "товаром". По указанию администратора виртуального наркомаркета, пять партий разложил в тайниках на территории Минской и Витебской областей, а одну намеревался разделить на мелкие дозы и сделать закладки. В последующем милиционеры вышли еще на пятерых человек, работающих на тот же "магазин", и задержали их с поличным. И работали они на один и тот же наркомаркет.
5 октября стало известно, что двое жителей Бобруйска стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В МВД страны сообщили: задержанные (женщина и ее подельник) работали на один из интернет-маркетов в качестве закладчиков. В съемной квартире они фасовали психотроп альфа-PVP на мелкие дозы и оставляли его в тайниках на территории Могилевской области. Сообщается, что из незаконного оборота изъято 160 граммов психотропа. Наркодилеры задержаны, возбуждено уголовное дело.
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