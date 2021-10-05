В Беларуси задержан наркокурьер из России - изъято 3 кг мефедрона

Наркокурьер привез в Беларусь шесть полукилограммовых пакетов с "товаром". По указанию администратора виртуального наркомаркета, пять партий разложил в тайниках на территории Минской и Витебской областей, а одну намеревался разделить на мелкие дозы и сделать закладки. В последующем милиционеры вышли еще на пятерых человек, работающих на тот же "магазин", и задержали их с поличным. И работали они на один и тот же наркомаркет.

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома