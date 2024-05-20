В Беларуси задержана банда из Орши, которая подозревается в кражах из фур на стоянках вдоль трасс

Орудовали ночью и в местах, где нет камер, но были взяты с поличным. В МВД сообщили о задержании в Гомельском регионе группировки, нападавшей на фуры. По их информации, банда из пяти человек по ночам обворовывали большегрузы на стоянках вдоль трассы Брест - Гомель.

Зафиксированы и другие факты. За кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело. Им сейчас занимаются следователи. Известно, что само преступление происходило максимально быстро, пока пострадавшие водители спали или отходили от автомобиля. Кто входил в группировку? Как выбирали жертв? И куда увозили куш? Подробности в сюжете Виктории Радевич.

Один из задержанных по подозрению в совершении дерзких налетов на фуры дал первые показания в кабинете оперативников УГРО. Уходить от ответов было уже бессмысленно, мужчину вместе с подельниками задержали в марте 2024 года, что называется, с поличным, когда они выносили груз из очередного большегруза в Речицком районе.

В ходе совместных мероприятий сыщиков из МВД, УВД Гомельщины и Речицкого РОВД при силовой поддержке ОМОНа с поличным задержана группа лиц, которая подозревается в кражах из большегрузов на стоянках вдоль трассы Брест - Гомель. Фигуранты - пятеро жителей Орши. Сергей Шатило, замначальника отдела УУР УВД Гомельской области

И таким образом орудовали едва ли не по всей стране: в Брестском, Могилевском, Минском и Гомельском регионах. Примечательно, трое из подозреваемых уже имели криминальный опыт. В их биографии судимости, в том числе за аналогичные кражи. К делу они подключили знакомых, которые до этого проблем с законом вовсе не имели. Младшему из них всего 24. Другой, постарше, предприниматель, был в качестве водителя.

На "дело" выезжали по ночам. Для конспирации использовали балаклавы и даже радиостанции для связи. Пока водители фур спали в кабинах, фигуранты взламывали замок большегрузов, заполняли свой микроавтобус похищенным товаром. На все у подельников уходило до получаса.

В основном обворовывали фуры на белорусских номерах, но не выборочно, как попадало. С собой уносили все, что могло приглянуться, и что можно было легко сбыть с рук: в большинстве случаев продукты питания, реже техника и комплектующие мебели. Недостачу водители замечали уже вовремя выгрузки белорусского и европейского товара, который шел, в том числе в Россию и другие страны ЕАЭС.

Перекусывали замки, резали тенты, проникали и совершали кражи. Использовали для этого микроавтобус либо без номеров, либо номера были российские. Также во время совершения преступлений оставляли дома мобильные телефоны. То есть предпринимали меры для конспирации. Александр Ребо, начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД Беларуси

Брали, что называется, под завязку. Куш распределяли между собой и, например, родственниками. Часть похищенного правоохранители смогли изъять. Но что-то уехало за пределы страны.

В некоторых случаях шли дальше и оставляли водителя не только без товара, но и без топлива, которое сливали из бака. Этим горючим заправляли машины свои и знакомых.

Налеты на фуры, хоть у нас еще встречаются, но, как отметили в МВД, уже теряют свою популярность в криминальном мире.

Неоднократно выявлялись группы таких лиц, каждый раз они думают, что они неуловимые, никто их не найдет, "не будем брать с собой мобильные телефоны, возьмем с собой новых подельников, несудимых". Такие уголовные дела периодические возбуждаются, к счастью, не часто. Александр Ребо, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси

Что касается банды из Орши, все 5 человек задержаны. Сейчас они дают признательные показания. По предварительной информации, подельники промышляли кражами около 4 месяцев с начала текущего года. Так на чем прогорели фигуранты, имеющие в своей биографии криминальный опыт?