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В Беларуси задержаны диверсанты СБУ - подробности контртеррористической операции
В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе органами пограничной службы был зафиксирован заход на территорию Беларуси с украинской стороны группы лиц. Проникновение происходило одновременно из разных мест. Причем на сложном ландшафте участка границы - в лесистойместностис водой, где в некоторых местах глубина достигает 3 метров. В результате оперативных мер по пресечению незаконного перехода границы часть нарушителей была задержана. Обыск показал у них наличие взрывных устройств и других средств поражения. Комитет государственной безопасности оперативно доложил информацию главе государства. Было принято решение о проведении антитеррористической операции. Район блокировали совместными усилиями силовых структур. Проведена чекистская операция, в ходе которой задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Беларуси и их пособников.
Среди задержанных Сергей Кабарчук 1963 года рождения по кличке Батлер. Житель поселка городского типа Старая Выжевка Ковельского района Волынской области. Бывший украинский пограничник. После увольнения с двумя сыновьями занялся контрабандой. В ходе спецоперации задержан также его сын Павел Кабарчук 1993 года рождения. Спецслужбы Украины предложили им сделку - перенести на территорию Беларуси груз, в ответ они закрывают уголовное дело.
ВУкраине у меня суд. Меня подставили, статья 309, лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. Ко мне подошел человечек, представился, что он изСБУ, сказал: вот есть такая работа - протащить в Белоруссию товар, закопать и всё, и, мол, мы дело твое закрываем.
Пообещали, что закроют дело. Яделал это по заданию СБУ. Мне про деньги они ничего не говорили, что они заплатят.
Среди задержанных правоохранителями есть и гражданин Беларуси - Виталий Власюк 1970 года рождения, житель Бреста, а также иные лица. Переносимые диверсантами взрывные устройства предназначались для проведения терактов в России и Беларуси. Взрывные устройства членам ДРГ были переданы эсбэушниками непосредственно вперед переходом границы.
В ходе проведения контртеррористической операции отмечалась активность ведения воздушной и других видов разведки в районе ее проведения. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины.
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задачу по заброске в Республику Беларусь средств поражения для совершения актов терроризма отец и сын Кабарчуки получили от сотрудников Службы безопасности Украины. При этом их ввод на территорию Республики Беларусь осуществляли сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины, сотрудники которой осуществляли визуальную техническую разведку для обеспечения безопасного нелегального перехода государственной границы. В отношении задержанных следственным управлением КГБ возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358 – прим. (агентурная деятельность) УК. Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Следственные действия продолжаются. Более подробная информация будет предоставлена позже.
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