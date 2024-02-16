В Беларуси задержаны диверсанты СБУ - подробности контртеррористической операции

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задачу по заброске в Республику Беларусь средств поражения для совершения актов терроризма отец и сын Кабарчуки получили от сотрудников Службы безопасности Украины. При этом их ввод на территорию Республики Беларусь осуществляли сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины, сотрудники которой осуществляли визуальную техническую разведку для обеспечения безопасного нелегального перехода государственной границы. В отношении задержанных следственным управлением КГБ возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358 – прим. (агентурная деятельность) УК. Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ Беларуси