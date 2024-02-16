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В Беларуси задержаны диверсанты СБУ - подробности контртеррористической операции

В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе органами пограничной службы был зафиксирован заход на территорию Беларуси с украинской стороны группы лиц. Проникновение происходило одновременно из разных мест. Причем на сложном ландшафте участка границы - в лесистойместностис водой, где в некоторых местах глубина достигает 3 метров. В результате оперативных мер по пресечению незаконного перехода границы часть нарушителей была задержана. Обыск показал у них наличие взрывных устройств и других средств поражения. Комитет государственной безопасности оперативно доложил информацию главе государства. Было принято решение о проведении антитеррористической операции. Район блокировали совместными усилиями силовых структур. Проведена чекистская операция, в ходе которой задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Беларуси и их пособников.

Среди задержанных Сергей Кабарчук 1963 года рождения по кличке Батлер. Житель поселка городского типа Старая Выжевка Ковельского района Волынской области. Бывший украинский пограничник. После увольнения с двумя сыновьями занялся контрабандой. В ходе спецоперации задержан также его сын Павел Кабарчук 1993 года рождения. Спецслужбы Украины предложили им сделку - перенести на территорию Беларуси груз, в ответ они закрывают уголовное дело.

ВУкраине у меня суд. Меня подставили, статья 309, лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. Ко мне подошел человечек, представился, что он изСБУ, сказал: вот есть такая работа - протащить в Белоруссию товар, закопать и всё, и, мол, мы дело твое закрываем.
Сергей Кабарчук, задержанный диверсант СБУ
Пообещали, что закроют дело. Яделал это по заданию СБУ. Мне про деньги они ничего не говорили, что они заплатят.
Павел Кабарчук, задержанный диверсант СБУ

Среди задержанных правоохранителями есть и гражданин Беларуси - Виталий Власюк 1970 года рождения, житель Бреста, а также иные лица. Переносимые диверсантами взрывные устройства предназначались для проведения терактов в России и Беларуси. Взрывные устройства членам ДРГ были переданы эсбэушниками непосредственно вперед переходом границы.

В ходе проведения контртеррористической операции отмечалась активность ведения воздушной и других видов разведки в районе ее проведения. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задачу по заброске в Республику Беларусь средств поражения для совершения актов терроризма отец и сын Кабарчуки получили от сотрудников Службы безопасности Украины. При этом их ввод на территорию Республики Беларусь осуществляли сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины, сотрудники которой осуществляли визуальную техническую разведку для обеспечения безопасного нелегального перехода государственной границы. В отношении задержанных следственным управлением КГБ возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358 – прим. (агентурная деятельность) УК. Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ Беларуси

Следственные действия продолжаются. Более подробная информация будет предоставлена позже.

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