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В Беларуси задержаны 11 лидеров и активных функционеров международной секты

В Беларуси при силовой поддержке отрядов спецназначения внутренних войск и бойцов ОМОНа задержаны 11 лидеров и активных функционеров международной секты.

Задержанные отвечали за работу белорусской ячейки экстремистского формирования "Русская православная церковь - Царская Империя". В нашей стране организация действовала с мая прошлого года и насчитывает около 50 сторонников. Все они отказались от документов и ценностей в пользу общины и были уверены, что это православная церковь.

В настоящее время проверяется информация о совершении мошеннических действий в отношении граждан и их имущества, разжигании религиозной вражды, а также призывах к проведению деструктивных акций экстремизма. Основатель псевдорелигии - дважды судимый уроженец Казахстана. Начинал продвигать свои идеи насильственного свержения государственной власти в 2022 году в Волгоградской области. Постепенно к лжепатриарху примкнули россияне из других регионов, а также граждане ряда стран постсоветского пространства. Селились эти люди группами в деревнях и посредством социальных сетей и листовок вербовали в свои ряды новых адептов. Основным требованием для вступления в организацию являлось приношение клятвы верности до последней капли крови императору.
Сергей Зубарев, начальник 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси

Организатора движения задержали в феврале российские правоохранители. А сейчас в отношении задержанных на территории Беларуси возбуждены уголовные дела за создание экстремистского формирования и участие в нем. Ранее "Русская православная церковь - Царская Империя" была признана экстремистским формированием в Беларуси.

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