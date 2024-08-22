3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси задержаны 11 лидеров и активных функционеров международной секты
В Беларуси при силовой поддержке отрядов спецназначения внутренних войск и бойцов ОМОНа задержаны 11 лидеров и активных функционеров международной секты.
Задержанные отвечали за работу белорусской ячейки экстремистского формирования "Русская православная церковь - Царская Империя". В нашей стране организация действовала с мая прошлого года и насчитывает около 50 сторонников. Все они отказались от документов и ценностей в пользу общины и были уверены, что это православная церковь.
В настоящее время проверяется информация о совершении мошеннических действий в отношении граждан и их имущества, разжигании религиозной вражды, а также призывах к проведению деструктивных акций экстремизма. Основатель псевдорелигии - дважды судимый уроженец Казахстана. Начинал продвигать свои идеи насильственного свержения государственной власти в 2022 году в Волгоградской области. Постепенно к лжепатриарху примкнули россияне из других регионов, а также граждане ряда стран постсоветского пространства. Селились эти люди группами в деревнях и посредством социальных сетей и листовок вербовали в свои ряды новых адептов. Основным требованием для вступления в организацию являлось приношение клятвы верности до последней капли крови императору.
Организатора движения задержали в феврале российские правоохранители. А сейчас в отношении задержанных на территории Беларуси возбуждены уголовные дела за создание экстремистского формирования и участие в нем. Ранее "Русская православная церковь - Царская Империя" была признана экстремистским формированием в Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов