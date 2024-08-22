В Беларуси задержаны 11 лидеров и активных функционеров международной секты

В настоящее время проверяется информация о совершении мошеннических действий в отношении граждан и их имущества, разжигании религиозной вражды, а также призывах к проведению деструктивных акций экстремизма. Основатель псевдорелигии - дважды судимый уроженец Казахстана. Начинал продвигать свои идеи насильственного свержения государственной власти в 2022 году в Волгоградской области. Постепенно к лжепатриарху примкнули россияне из других регионов, а также граждане ряда стран постсоветского пространства. Селились эти люди группами в деревнях и посредством социальных сетей и листовок вербовали в свои ряды новых адептов. Основным требованием для вступления в организацию являлось приношение клятвы верности до последней капли крови императору.

Сергей Зубарев, начальник 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси