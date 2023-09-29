В Беларуси зафиксирован небольшой рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В коллективы после каникул, это прежде всего детские коллективы, люди возвращаются. Поэтому рост действительно есть по ОРВИ, в том числе и по ковиду. Штаммы, которые сейчас курсируют, это разновидности "омикрона", так называемый крекен, других пока штаммов у нас не зарегистрировано. Но еженедельный мониторинг РНПЦ эпидемиологии и микробиологии осуществляется.

Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси