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В Беларуси зафиксирован небольшой рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Общая эпидситуация спокойная в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Александр Тарасенко. Более 50 сотрудников ведомства сегодня прошли плановую вакцинацию против коронавирусной инфекции и гриппа. Профилактику в виде прививки лучше провести с сентября по декабрь. Перед значительным подъемом заболеваемости, который обычно приходится на январь-февраль. Препаратов в медучреждениях страны достаточно. Прививают вакциной для профилактики гриппа, а также "Спутником" и "Спутником-лайт". Все вакцины российского производства.

В коллективы после каникул, это прежде всего детские коллективы, люди возвращаются. Поэтому рост действительно есть по ОРВИ, в том числе и по ковиду. Штаммы, которые сейчас курсируют, это разновидности "омикрона", так называемый крекен, других пока штаммов у нас не зарегистрировано. Но еженедельный мониторинг РНПЦ эпидемиологии и микробиологии осуществляется.
Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси

Все применяемые в Беларуси вакцины от гриппа и COVID-19 зарегистрированы и прошли контроль качества в испытательных лабораториях, аккредитованных в стране.

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