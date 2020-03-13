В Беларуси зафиксировано 27 случаев коронавируса

Официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил: "Не во всех странах есть служба санэпидемконтроля, как это сохранилось в Беларуси. Эта служба справляется с ситуацией. 7 очагов и всего 27 пациентов - это значит, что нет бесконтрольной ситуации. Возможно, в будущем придется принимать другие меры. Но сейчас въездной контроль и выявление контактов первого и второго уровня - вполне достаточно".