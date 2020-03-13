В Беларуси зафиксировано 27 случаев коронавируса

Минздрав на брифинге сообщил, что в стране зафиксировано 6 новых случаев заболевания. В больницах находится 24 пациента с COVID-19. Их состояние оценивается как стабильное. У одного - среднетяжелое течение болезни, у остальных - легкое или бессимптомное. Кроме того, 3 человека полностью выздоровели и их выписали. Все медицинские учреждения работают в режиме повышенной заболеваемости респираторными инфекциями.







В Беларуси достаточно лекарств и оборудования

Елена Богдан, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси:

"Мы провели анализ работоспособности всего наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы еще раз пересмотрели все свои планы возможной нашей работы в зависимости от эпидемической ситуации. Мы сегодня работаем по нашему первому плану в обычном режиме. Средств защиты, лекарственных средств, дезинфицирующих средств на сегодняшний момент достаточно и в стационарном, и в амбулаторном звене".

И, как отметил официальный представитель ВОЗ в Беларуси: Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:

"Мы знаем, что не во всех странах европейского региона, особенно Западной Европы, сохранилась служба санитарно-эпидемиологического надзора. То есть, у них нет возможности выявлять и отслеживать контакты первого уровня всех заболевших. Так как это необходимо для сдерживания эпидемии. В Беларуси такая система сохранилась и достаточно хорошо функционирует. О чем это говорит? О том, что инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены. То есть, система может отследить, откуда пришел вирус и куда он делся. Поэтому страна находится в той категории стран, где нет признаков местной передачи инфекции и какие-то очень жесткие меры ограничительного характера на этой стадии не рекомендуются просто потому, что польза от них не превышает возможные негативные последствия".





Ситуация с коронавирусом под контролем