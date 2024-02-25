В Беларуси закрылись участки на выборах депутатов.



Всего работало 5411 участков для голосования, они были открыты с 8:00 до 20:00. Кроме того, было организовано голосование на дому.



Мониторинг избирательной кампании проводили 45 505 национальных наблюдателей. Также были аккредитованы 294 международных наблюдателя. В наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования участвовали миссии наблюдателей от СНГ, ШОС, представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, руководители и представители избирательных органов иностранных государств, а также эксперты из европейских и иных стран (Италия, Германия, Литва, Польша, Франция, Швеция, Швейцария, Сербия, Болгария).



В единый день голосования избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и 12 514 депутатов местных Советов депутатов двадцать девятого созыва.



Выборы депутатов являются прямыми: депутаты избираются гражданами непосредственно. Срок полномочий депутатов Палаты представителей и местных Советов депутатов - 5 лет.

