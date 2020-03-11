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В Беларуси закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется

В Беларуси закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется

"На данный момент все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется. А если возникнет такая необходимость, то решение будет принимать Министерство здравоохранения",

- отметили в Минобразования.

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