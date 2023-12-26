В Беларуси заметно обновили Трудовой кодекс - рассказываем о главных новациях

В Беларуси заметно обновили Трудовой кодекс. Изменения затронули более 80 статей документа. Все они актуальны уже с 1 января. Так, например, теперь каждый наниматель обязан делать выплаты своим работникам как минимум дважды в месяц. Отдельный механизм предусмотрели для случаев, когда работник идет в отпуск спонтанно, не по графику. Точку поставили и в вопросах рабочего графика многодетных родителей.

Ольга Анищенко

изучила новации.

Закон стал более гибким, а корректировки обеспечат больше гарантий работникам. Начнем с приятного - с зарплат. Действительно, теперь - дважды в месяц. И это как минимум. Наниматель обязуется делать выплаты не однократно. Даже в тех случаях, когда предприятия зависимы от поставок и расчетов заказчиков. Зато регулировать сроки и интервал выплат работодатель может. Главное - их соблюдать! Рассчитаться с работником раньше установленного срока - пожалуйста, а вот позже чревато санкциями. Закон говорит прямо: будет применяться штраф.

Много новаций касается нашего отпуска. Прежде делить его можно было лишь на две части в тех организациях, где не было коллективного договора. Норму поправили: теперь решение дробить отпуск сколь угодно много можно принять, в том числе на основании локального нормативного акта нанимателя. К примеру, прописать его в правилах внутреннего трудового распорядка или даже в положении об отпусках.

Наниматель должен помнить, что одна из частей составляет не меньше 14 календарных дней. Ну а количество частей может быть любым. Но это не должно быть "больше, чем на 2 части". Норма должна иметь конкретную формулировку - 2, 3 или 4 части. Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Минтруда и соцзащиты





Трудовой кодекс: отпускные

Идем дальше - отпускные. Не все отдыхают в соответствии с графиком, а вот выплатить средний заработок наниматель должен был всегда не позднее двух дней до начала отпуска. Теперь же, если работник уходит в отпуск спонтанно или экстренно, к примеру, по семейным обстоятельствам, нанимателю проще пойти на уступку. Начислить отпускные позволено не позже двух дней после начала отдыха. Урегулирован и еще один резонансный вопрос. Работник хочет учиться - по своему желанию. Впереди, очевидно, не одна сессия. Наниматель не всегда идет навстречу.

Наниматели будут обязаны предоставлять отпуска тем работникам, которые получают первое среднее специальное и первое высшее образование. А также тем работникам, которые получают профессионально техническое образование, независимо от того, какое по счету. Может быть и второе, и третье. Татьяна Рахубо





Дополнительный выходной - на здоровье

С нового года у многих работников появится еще один дополнительный выходной. А то и не один! Но все не просто так - свободный день дается на здоровье. Сдать анализы, озвучить жалобы, посетить лишний раз врача, словом, пройти диспансеризацию из-за плотного рабочего графика многим было непросто.

Теперь же, если вам до 40, можно это сделать раз в три года в свой законный дополнительный выходной. Если же за сорок и при этом за 5 лет до пенсии - раз в году. А в течение пяти лет до пенсионного возраста - вообще дважды в год.

Работник будет освобождаться от работы, и за этот период ему будет сохраняться средний заработок. О дне, когда работник собирается посвятить прохождению диспансеризации, он должен будет договориться со своим нанимателем. Инна Селивон, начальник главного юридического управления Минтруда и соцзащиты

Медики уверяют: решение здравое. И не скажут, что люди за здоровьем не следят. Просто теперь это станет удобнее. Для тех, кто не в курсе, диспансеризация проходит в несколько этапов. Прежде чем прийти к врачу, предстоит заполнить анкету, чтобы выявить ваши личные факторы риска. Либо в поликлинике, либо дистанционно, если у вас есть биометрический паспорт или цифровая подпись. Лишь потом приступать к обследованиям. На все про все - лишь день. Спрашиваем: это реально?





Елена Рылатко, заведующий кафедрой поликлинической терапии БГМУ: В настоящих условиях это реально, потому что работа сформирована так, что мы этого добились. В этот день заполняется анкета, может быть осмотр врача и потом самые необходимые по результатам первичного осмотра обследования. Инна Селивон, начальник главного юридического управления Минтруда и соцзащиты

Новые льготы для многодетных родителей

Дополнительным выходным днем еженедельно могли воспользоваться и многодетные родители, а также те, кто воспитывает ребенка-инвалида. По многочисленным просьбам законодатель правила дополнил: теперь - или целый выходной, или сокращенный на час рабочий день, но ежедневно. Словом, закон предоставляет выбор. С одной лишь оговоркой.

"Выбор будет не за работником. Он может выступить с инициативой, но решение будет принимать наниматель. Поскольку норма предусматривает, что такое право у работника будет, если это не препятствует нормальной работе организации", - поясняет начальник главного юридического управления Минтруда и соцзащиты Инна Селивон.

Трудовой кодекс: дистанционная работа

Изменения внесли и в актуальную после пандемии "дистанционку". Такой формат успели оценить многие, а кто-то даже не пожелал из него вернуться. Прежде Трудовой кодекс обязывал сотрудника работать по принципу "или-или". Т.е. или на месте, или на удаленке. Теперь же становится возможной комбинированная форма.