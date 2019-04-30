Запрет на посещение лесов уже снят в 11 районах

Если погодные условия будут благоприятными, он будет оперативно сниматься и в остальных. Ситуация под контролем. Государственная лесная охрана переведена на усиленный режим работы. В южных регионах созданы мобильные группы. Они мониторят леса круглосуточно. На постоянном дежурстве и авиация МЧС. Пока специалисты просят граждан воздержаться от посещений леса и соблюдать правила пожарной безопасности. О мерах предосторожности Александр Камович.



Для многих людей поход в лес - лучший отдых. Кто-то наслаждается прогулками, кто-то не прочь сходить на пикник, не говоря уже про грибников и ягодников. Впрочем, в этом сезоне засушливая погода внесла коррективы в планы многих белорусов. На минувших выходных был введен запрет на посещение лесов.





В Минской области серьезных возгораний не зафиксировали

В Минской области серьезных возгораний не зафиксировали, впрочем, здесь специалисты идут на опережение. Мониторят леса с помощью коптеров. Есть управа и на нарушителей - фотоловушки.





В Гомельской области за прошедшую неделю более 20 случаев лесных пожаров







Меньше всего повезло южным регионам страны. Так, в Гомельской области за прошедшую неделю более 20 случаев лесных пожаров. Все удалось оперативно локализовать. Там же созданы и специальные мобильные группы из числа местной власти, правоохранителей, лесников, которые проводят работу по мониторингу ситуации в лесах и профилактике.



В усиленном режиме работают и спасатели. Мониторинг проводят с помощью спутников. Авиация МЧС несколько раз в день патрулирует регионы.



Работа с воздуха - это хорошее подспорье в борьбе со стихией. Каждый день в небо взмывает авиация МЧС, это - вертолеты и самолеты. Такие облеты могут длиться до 6 часов, и за это время можно найти самый незначительный очаг. Также отметим, что нахождение самых мелких пожаров - сегодня одна из основных задач.





Вертолеты Ми-8 авиации МЧС помогли справиться со стихией в Столинском районе

Как раз вертолеты Ми-8 авиации МЧС помогли справиться со стихией в Столинском районе. Там пожар распространился на 400 га. Осложнялась ситуация тем, что это практически недоступные для наземной техники места. Борьба с огнем длилась трое суток. Кроме того, белорусские спасатели помогли своим украинским коллегам буквально отстоять у стихии деревню Дроздынь.



Сильные порывы принесли самые крупные пожары в Брестскую и Гомельскую области от сопредельных украинских Ровенской и Житомирской областей

Отметим, что в этом году пожароопасная ситуация сложилась на месяц раньше, чем обычно, первые природные очаги появились еще в феврале. Во многом такому положению дел способствует засушливая и ветреная погода. Именно сильные порывы принесли самые крупные пожары в Брестскую и Гомельскую области от сопредельных украинских Ровенской и Житомирской областей, где тушение пожаров практически не осуществляется.



Ситуация с лесными пожарами под контролем

