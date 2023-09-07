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В Беларуси запретили к продаже одну из популярных марок подсолнечного масла

В Беларуси запретили к продаже одну из популярных марок подсолнечного масла

Госстандарт признал масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт "Жемчужина Поволжья" небезопасным и запретил к продаже. Информация об этом размещена на сайте ведомства "Опасная продукция", пишет БЕЛТА.

Как отмечается на сайте Госстандарта, данная марка не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В ходе проведенных испытаний в продукции были выявлены превышения определенных показателей. "Анизидиновое число при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных вымороженных высшего сорта не более 3,0 в образцах составило 7,8, а перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 9,2. В связи с этим продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается", - говорится в сообщении.

Так, по информации Госстандарта, данный продукт вовсе не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта, а задекларированное изготовителем в маркировке наименование вводит потребителя в заблуждение.

Фото: pixabay.com

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