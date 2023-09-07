В Беларуси запретили к продаже одну из популярных марок подсолнечного масла

В ходе проведенных испытаний в продукции были выявлены превышения определенных показателей. "Анизидиновое число при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных вымороженных высшего сорта не более 3,0 в образцах составило 7,8, а перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 9,2. В связи с этим продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается", - говорится в сообщении.