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В Беларуси запретили к продаже одну из популярных марок подсолнечного масла
Госстандарт признал масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высший сорт "Жемчужина Поволжья" небезопасным и запретил к продаже. Информация об этом размещена на сайте ведомства "Опасная продукция", пишет БЕЛТА.
Как отмечается на сайте Госстандарта, данная марка не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.
В ходе проведенных испытаний в продукции были выявлены превышения определенных показателей. "Анизидиновое число при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных вымороженных высшего сорта не более 3,0 в образцах составило 7,8, а перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 9,2. В связи с этим продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается", - говорится в сообщении.
Так, по информации Госстандарта, данный продукт вовсе не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта, а задекларированное изготовителем в маркировке наименование вводит потребителя в заблуждение.
Фото: pixabay.com
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