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В Беларуси запретили реализацию, хранение, транспортировку и использование пищевой продукции, содержащей мухоморы
Министерство здравоохранения Республики Беларусь запретило ввоз на территорию Беларуси, реализацию, хранение, транспортировку и использование пищевой продукции, содержащей мухоморы. Это следует из постановленияот 16 августа 2023 года № 18заместителя министра - главного государственного санитарного врача.
В ведомстве обратили внимание на то, что в сети были выявлены факты предложений по реализации в качестве пищевых добавок продукции, содержащей ядовитые грибы. В связи с этим и было принято постановление от 16 августа 2023 года № 18.
Документом определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие указанную продукцию, обязаны не допустить ее обращения на территории страны с момента вступления постановления в силу, а также обеспечить возврат такой продукции производителю либо ее утилизацию.
В Минздраве предупредили, что вещества, содержащиеся в мухоморах, являются психоактивными и ведут к появлению у человека измененных состояний сознания. При длительном употреблении токсичное вещество гриба накапливается в организме человека и может негативно сказаться на работе сердца и вызвать проблемы с дыханием, а также повлиять на репродуктивную функцию и генетику.
В ведомстве также подчеркнули, что мухомор очень опасен для головного мозга, не исключеноугнетение сознания до уровня комы или наступление летального исхода.
Требованиями национального законодательства запрещен оборот (включая реализацию через интернет-магазины) мухоморов, в том числе в виде порошка измельченных шляпок красного, пантерного мухоморов, для использования в пищевых целях.
Минздрав призвал не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.
Фото: pexels.com
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