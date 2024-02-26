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В Беларуси запретят использовать стевию и еще 18 пищевых добавок
На территории Евразийского экономического союза, в том числе и в Беларуси, с 27 февраля запретят использование 19 пищевых добавок, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на портал Роскачество.
Теперь перечень разрешенных пищевых добавок сократится с 362 до 349 штук, поскольку 19 позиций из него будут исключены, а 6 новых - введены.
подсластитель стевия, порошок его листьев и сироп из них, а также экстракты;
сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);
танины пищевые (Е181);
консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);
регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);
глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);
ацетат аммония (Е264);
диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;
алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) - антислеживающие агенты, содержащие аллюминий;
мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).
консервант этиллауриларгинат (Е243);
загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);
глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206), а также сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).
Фото: pixabay.com
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