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В Беларуси запретят использовать стевию и еще 18 пищевых добавок

В Беларуси запретят использовать стевию и еще 18 пищевых добавок

На территории Евразийского экономического союза, в том числе и в Беларуси, с 27 февраля запретят использование 19 пищевых добавок, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на портал Роскачество.

Теперь перечень разрешенных пищевых добавок сократится с 362 до 349 штук, поскольку 19 позиций из него будут исключены, а 6 новых - введены.

  • подсластитель стевия, порошок его листьев и сироп из них, а также экстракты;

  • сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);

  • танины пищевые (Е181);

  • консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);

  • регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);

  • глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);

  • ацетат аммония (Е264);

  • диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;

  • алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) - антислеживающие агенты, содержащие аллюминий;

  • мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).

  • консервант этиллауриларгинат (Е243);

  • загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);

  • глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206), а также сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).

Фото: pixabay.com

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