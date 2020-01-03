В Беларуси запускается новый механизм списания штрафов

Теперь неоплаченная вовремя сумма будет замораживаться на счете, как зарплатном или валютном, так и банковском вкладе. И может быть списана без согласия должника. За это будут отвечать специальные программы, внедренные в новую систему Национального банка. Они должны определять общую сумму долгов по штрафам, очередность их уплаты, формировать и направлять в банк плательщика документ с соответствующей информацией.