В Беларуси запускается первый мультимедийный портал - VIDEOBEL.BY

12 сентября стартует первый в стране мультимедийный портал - VIDEOBEL.BY . Чем этот проект уникален для всего постсоветского пространства, на какой контент делается ставка и почему он будет интересен не только белорусам? Обо всем подробно рассказала генеральный директорБелорусского телеграфного агентстваИрина Акулович.

Создание нового медиапортала продиктовано тем, что нас атакуют со всех сторон. А к 2025 году, на который назначены президентские выборы, эта тенденция еще усилится. Только вдумайтесь: согласно представленному недавно на Positive Tech Day в Санкт-Петербурге исследованию актуальных киберугроз для стран СНГ в 2023-м и первой половине 2024 года, Беларусь уже замыкает тройку самых атакуемых государств Содружества. Одновременно интерес к общественно-политическому контенту белорусских СМИ растет. И мы, и коллеги это хорошо видим по количеству просмотров на своих порталах и сайтах. Ирина Акулович

Как отметила Инна Акулович, сейчас белорусские медиа работают на иностранном хостинге, который представляет собой минное поле. Там блокируются не только отдельные материалы, но и целые каналы: "Поскольку наш Президент проводит независимую политику, оппоненты делают все, чтобы перекрыть каналы поступления правдивой информации о Беларуси. Нас вырезают из Facebook, TikTok, в любой момент могут перекрыть наши YouTube-каналы. Мы не контролируем это пространство. Поэтому я считаю правильным и логичным решение главы государства создать в Беларуси свой ресурс, где будут аккумулироваться основные социально-политические программы наших ведущих СМИ. Это очень важный имиджевый проект для страны".



В соответствующем указе БЕЛТА обозначена организацией, которой поручено создать новый медиапортал. Под этот проект на БЕЛТА создана целая дирекция, команда профессионалов, которая круглосуточно будет им заниматься. С их помощью к дате запуска на медиапортале уже создан архив передач.





Весомое конкурентное преимущество медиапортала заключается прежде всего в удобстве использования. "Весь контент белорусских ведущих СМИ будет собран в одном месте, поэтому зрителю и читателю не придется переходить с сайта на сайт в поисках информации. На новом ресурсе есть место для стримов каналов и важных прямых трансляций, в частности, с мероприятий, в которых принимает участие глава государства. Кроме того, каждый день мы будем делать подборку топ-5 самых важных новостей - для тех, кто стремится быть в курсе происходящего, но хочет потратить на изучение инфополя минимум времени. Посетив всего один ресурс, пользователь сможет получить максимально полную картину событий, причем рассмотренных с разных ракурсов", - отметила Инна Акулович.

"Очень удобным я считаю и то, что все видеоматериалы будут сопровождаться тайм-кодами. Фактически это разбивка объемных программ на тематические отрезки, что позволит легко ориентироваться и экономить время. Отмечу, что медиапортал адаптирован для просмотра контента на любом устройстве: от смартфона до экрана телевизора", - рассказала генеральный директор Белорусского телеграфного агентства.

Также у Инны Акулович спросили, не получится ли так, что из-за удобства нового медиапортала часть аудитории тех же телеканалов перейдет на VIDEOBEL.BY? Однако она подчеркнула, что нет задачи переманивать аудиторию коллег. Целью является дать возможность людям получить на одном ресурсе максимально полную информацию от ведущих государственных медиа по интересующему вопросу. "У нас есть аффилирование определенного контента коллег. Размещая его на новом медиапортале, мы в обязательном порядке сохраняем авторские права СМИ, создавших этот продукт. Работаем с коллегами на принципах уважения", - поделилась Инны Акулович.