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В Беларуси запустили национальный радиоплеер RadioPlayer Belarus - чем он уникален
31 радиостанция страны в одном приложении RadioPlayer Belarus. Теперь не нужно тратить свои драгоценные минуты жизни, чтобы запускать FM-приемник,искать нужную волну.Достаточно скачать и установить плеер или зайти на сайт, и все волны - от классики до шансона - в одном океане. Платформаделаетдля слушателя максимально доступнымигородские и областные радиостанции.
Проект социальный и все бесплатно. Важно, чтобы белорусыувидели всю широту белорусского радио, причем в исключительно хорошем качестве.
Есть возможностьотфильтровать радиоволны по интересами оставить любимую, а также ознакомиться с новым "эфиром", понравившиеся станции добавить в "Избранное".
В идеале - будут представлены все 44 радиостанции страны.
Скачать приложение можно на App Store иGoogle Play Store
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