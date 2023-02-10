В Беларуси запустили национальный радиоплеер RadioPlayer Belarus - чем он уникален

31 радиостанция страны в одном приложении RadioPlayer Belarus. Теперь не нужно тратить свои драгоценные минуты жизни, чтобы запускать FM-приемник,искать нужную волну.Достаточно скачать и установить плеер или зайти на сайт, и все волны - от классики до шансона - в одном океане. Платформаделаетдля слушателя максимально доступнымигородские и областные радиостанции.