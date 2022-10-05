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В Беларуси запустят онлайн-платформу с перечнем организаций, предоставляющих помощь беженцам из Украины

Тему беженцев из Украины обсудили 5 октября представители МВД и ООН. В этом вопросе Беларусь без промедления оказывает правовую и гуманитарную помощь всем, кто прибывает с украинской территории.

И сегодня стало известно, заинтересованные стороны готовят запуск онлайн-платформы. Там будет опубликован перечень организаций, предоставляющих помощь приезжающим из соседней страны. Старт проекта запланирован на ноябрь.

Вопросы, с которыми сталкивались республиканские органы государственного управления при работе с гражданами, прибывающими с территории Украины, были разрешены указом Президента, он подписал его 17 сентября. Документ регулирует все вопросы оказания гуманитарной, медицинской и другой помощи гражданам Украины, которые находятся в трудной жизненной ситуации и прибывают на территорию Беларуси. И МВД по своей компетенции выдает им разрешения на постоянное или временное проживание, регистрирует их, а также выдает разрешения на право занятия трудовой деятельностью. Кроме того, мы оперативно по поручению Президента рассматриваем ходатайства от украинцев о представлении гражданства.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси

И сегодня в рамках встречи представители госучреждений, международных и неправительственных структур отрегулировали механизм оказания помощи. Он исключает все бюрократические проволочки. И здесь важно понимать, что это не только материальные вопросы, это любая помощь украинцам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

И еще раз подчеркнем, белорусы готовы помочь каждому. Более 3 тысяч украинцев подали ходатайства на временное проживание в Беларуси, свыше 1 700 - на постоянное. С 24 февраля этого года почти две тысячи украинцев обратились с запросом о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.

Фото: pixabay.com

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