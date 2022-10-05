В Беларуси запустят онлайн-платформу с перечнем организаций, предоставляющих помощь беженцам из Украины

Вопросы, с которыми сталкивались республиканские органы государственного управления при работе с гражданами, прибывающими с территории Украины, были разрешены указом Президента, он подписал его 17 сентября. Документ регулирует все вопросы оказания гуманитарной, медицинской и другой помощи гражданам Украины, которые находятся в трудной жизненной ситуации и прибывают на территорию Беларуси. И МВД по своей компетенции выдает им разрешения на постоянное или временное проживание, регистрирует их, а также выдает разрешения на право занятия трудовой деятельностью. Кроме того, мы оперативно по поручению Президента рассматриваем ходатайства от украинцев о представлении гражданства.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси