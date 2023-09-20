В Беларуси запустят производство легковых авто под брендом Hongqi, заявили в Минпроме. Выпуск машин уже в ближайшее время начнет предприятие "Юнисон" совместно с китайскими партнерами. Первые 36 машинокомплектов уже находятся на заводе. Целевая задача на этот год - приблизиться к тысяче единиц фактически за оставшиеся несколько месяцев. Следующий год видится более перспективным, отметил первый замминистра. Официальный запуск линии, на которой машины будут собирать из пусконаладочных комплектов, состоится в четверг, 21 сентября. Поначалу это будет крупноузловая сборка, но запланирована дальнейшая локализация - вплоть до полного цикла.