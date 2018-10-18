В Беларуси заработал единый колл-центр для наркозависимых и их близких

Новая антикризисная линия начала работу на базе Минского центра социального обслуживания семьи и детей. Организаторы обещают, что будут оказывать помощь круглосуточно по телефону и в Интернете - давать консультации, рекомендации и содействовать в любом вопросе, связанном с наркотиками и недугом от них. Фактически новый центр - единая справочная для тех, кто, так или иначе, столкнулся с проблемой наркомании. Владимир Королев изучил работу нового сервиса.

Примерно так с этого дня будет начинаться смена у операторов нового колл-центра. Уникальный проект для нашей страны начал свою работу сегодня. Помощь наркоманам, а самое главное - их близким, тех, у кого на глазах угасает человек.

Волонтер проекта Дмитрий Поторайкин не понаслышке знает, что такое 12-шаговая программа реабилитации наркоманов и алкоголиков. Чтобы помочь зависимому, а главное, его семье, нужен совет от бывалого.

Помощь наркоманам в нашей стране существовала и раньше. Центр реабилитации - одна структура, экстренная помощь - другая, советы психолога - третья. Где поменять шприцы, как сдать тест на ВИЧ, что делать, если результат положительный? Вся информация для наркозависимых теперь доступна на одном сайте или едином номере. Многие не обращаются в милицию, потому что боятся последствий. Именно поэтому при поддержке государства, общественных организаций и представительства ООН в Беларуси был создан этот проект.

Получить квалифицированную помощь или информационную поддержку можно круглосуточно по телефону, или посетив сайт проекта. Волонтеры центра готовы ответить анонимно. Специалисты кризисной линии прошли дополнительное обучение, особенностям телефонного консультирования наркозависимым и их близким.