В Беларуси заработал новый Налоговый кодекс

С сегодняшнего дня заработала обновленная редакция фискального кодекса. Сразу стоит отметить: новый налоговый документ продолжил линию по упрощению ведения бизнеса в Беларуси. Главная задача - сделать нормы понятными для плательщиков и эффективными для экономики. Какие новации предложили разработчики? О самом заметном для бизнеса и граждан Ольга Анищенко.

Обновленный Налоговый кодекс стал документом компромисса. Удалось учесть интерес и государства, и бизнеса. Первому важно не провалить доходы бюджета (и в целом общее налоговое бремя осталось на прежнем уровне). Что важно предпринимателю? Обеспечить комфорт взаимодействия с налоговой. И новая редакция в этом смысле упростила отношения с плательщиками.

Итак, во-первых, важное ноу-хау для тех, кто попадает в должники. Кодекс закрепил принцип добросовестности плательщика. Т. е. если предприятие задолжало, дадут время исправиться. Но лишь тем, кто исправно платил по счетам. В прежней версии кодекса долг - немедленный механизм блокировки операций по счетам. Для многих фактически остановка бизнеса.

Документ фактически снизил и штрафное бремя за счет пени. Она не может быть слишком высокой, если проверка покажет нарушения. Теперь размер неустойки ограничен суммой недоплаченного налога.



К слову, ограничения коснулись и имущественных сборов для бизнеса. Если ранее ставки таких налогов были увязаны с решениями местной власти, а она обладала правом повышать коэффициенты в 2,5 раза, то теперь лишь вдвое. Однако это правило вступит в силу лишь к 2020 году. Но и в нынешнем в этой части предусмотрены заметные новации.







А индивидуальному предпринимателю предложили выбор налогового режима. Т. е. можно сохранить за собой единый налог, выбрать упрощенную систему либо перейти на общую с уплатой подоходного сбора. В налоговой пояснили: теперь это общий подход к администрированию - не отвлекаться на бухгалтерию, сосредоточиться на бизнесе.

Для физических лиц отменили территориальный принцип обслуживания. Это значит белорусы смогут обращаться в любую налоговую инспекцию. Туда, где удобнее. Да и подать декларацию позволят позже. Сроки сдвинули с начала на конец марта. Перенос коснулся и уплаты сборов. В новом году рассчитаться с налоговой нужно до 1 июня. Для тех, кто оказался в тяжелой ситуации, впервые предусмотрели отсрочку.

А в целом налоговые ставки оставили без изменений. Ожидаемо. Ведь в стране действует трехлетний налоговый мораторий. Но за это время подготовят вероятные механизмы дальнейшего снижения общего налогового бремени, заявляет Минфин.