В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" для профилактики коронавирусной инфекции. Показатели безопасности, эффективности и качества препарата оценили эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров. Вакцина "Спутник Лайт" - это однодозовая вакцина, которая позволяет сформировать достаточный иммунный ответ на 28-й день после прививки. В рамках первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесенного COVID-19, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки вакциной "Спутник Лайт". Применение этой вакцины позволит значительно расширить объем вакцинации в том числе и лиц, уже перенесших COVID-19.