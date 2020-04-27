В Беларуси зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19

В Беларуси на 27 апреля выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов.Всего проведено 153 тыс.845 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.





