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В Беларуси зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19

В Беларуси на 27 апреля выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов.Всего проведено 153 тыс.845 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.


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