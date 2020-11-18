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В Беларуси зарегистрировано 118 008 человек с положительным тестом на коронавирус

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 98 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрировано 118 008 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 миллиона 947 тысяч 761 исследование. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 067 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

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