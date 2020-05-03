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В Беларуси зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на COVID-19

В Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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