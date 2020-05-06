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В Беларуси зарегистрировано 19255 человек с диагнозом COVID-19

4388 пациентов в Беларуси побороли коронавирус. Всего зарегистрировано19255 человек с диагнозом COVID-19. Это 8,7 % от количества проведенных тестов. Их всего сделали более 220 тысяч. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 112 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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