В Беларуси зарегистрировано 19255 человек с диагнозом COVID-19

4388 пациентов в Беларуси побороли коронавирус. Всего зарегистрировано19255 человек с диагнозом COVID-19. Это 8,7 % от количества проведенных тестов. Их всего сделали более 220 тысяч. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 112 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



