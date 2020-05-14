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В Беларуси зарегистрировано 26 772 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 8 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 26 тысяч 772 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего в Беларуси проведено 308 156 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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