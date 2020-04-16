В Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции

Последние официальные данные от Минздрава. В Беларуси проведено более 81 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.Задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.



Зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.



Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.



