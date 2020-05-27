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В Беларуси зарегистрированы 38 тысяч 956 человек с положительным тестом на COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 15 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 38 тыс. 956 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 485 тыс. 534 теста. За весь период распространения инфекции в нашей стране умерли 214 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

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