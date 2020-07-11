В Беларуси зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Всего зарегистрированы 64 767 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 123 158 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 459 человек с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.