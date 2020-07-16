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В Беларуси зарегистрированы 65 623 человека с положительным тестом на COVID-19

В Беларуси, по данным Минздрава, на сегодня выздоровели и выписаны 56 915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 65 623 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 1 162 280 тестов. За весь период распространения инфекции умерли 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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